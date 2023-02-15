ОВА: Оккупанты за сутки более 30 раз обстреляли Сумскую область
Российские военные за сутки 15 февраля более 30 раз обстреляли населенные пункты Сумской области, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
От обстрелов оккупантов пострадали четыре общины области. Кроме этого, был зафиксирован сброс с БПЛА одного взрывного устройства.
Так, в Миропольском обществе зафиксировано 10 прилетов. Вероятно, обстрелы производились из миномета. В 14:45 с квадрокоптера был сброшен взрывной предмет в Краснопольской общине.
"Белопольская община: был минометный обстрел села Атинское - 14 прилетов. Новослободская община: тоже россияне избивали вероятно из минометов - 8 прилетов", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне россияне дважды в день обстреляли медицинское учреждение.
Также мы писали, что в Бериславе Херсонской области оккупанты ударили по станции медицинской помощи.