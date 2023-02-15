ОВА: Оккупанты за сутки более 30 раз обстреляли Сумскую область

Российские военные за сутки 15 февраля более 30 раз обстреляли населенные пункты Сумской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

От обстрелов оккупантов пострадали четыре общины области. Кроме этого, был зафиксирован сброс с БПЛА одного взрывного устройства.

Так, в Миропольском обществе зафиксировано 10 прилетов. Вероятно, обстрелы производились из миномета. В 14:45 с квадрокоптера был сброшен взрывной предмет в Краснопольской общине.

"Белопольская община: был минометный обстрел села Атинское - 14 прилетов. Новослободская община: тоже россияне избивали вероятно из минометов - 8 прилетов" , - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне россияне дважды в день обстреляли медицинское учреждение.

Также мы писали, что в Бериславе Херсонской области оккупанты ударили по станции медицинской помощи.