СМИ: Под Луганском обнаружили массовое захоронение боевиков из ЧВК "Вагнер"

В начале февраля около временно оккупированного Луганска нашли новое захоронение людей, которые могли быть российскими заключенными, завербованными в ЧВК Вагнер, сообщает Новое время.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Жители Луганска обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. В поселке Кировка, который находится рядом с кладбищем, сказали, что могилы никто не навещает, и никто из захороненных не был им знаком.

ВВС по информации из открытых источников удалось найти упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках. 35 из них были россиянами, один — гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане.

"На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, которые являются полными тезками захороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы" , — сообщает ВВС.

Агентству удалось связаться с родственниками некоторых погибших, которые рассказали схожие истории. Их близкие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК Вагнер. Они уехали из колоний в конце августа, какое-то время выходили на связь, но в октябре пропали. С тех пор новостей от осужденных нет.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что по состоянию на 15 января ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем более 38 тысяч заключенных. 3 февраля британская разведка заявила, что роль заключенных и боевиков Вагнера в войне пошла на спад.

Глава фонда Русь сидящая Ольга Романова говорила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч, а остальные — убитые, раненые, пропали без вести, сдались в плен или дезертировали.