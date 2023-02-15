Yasno: Дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток

Украинским специалистам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей, поэтому дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, а также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Суспільне".

"Дефицита генерации нет уже несколько суток.

Укрэнерго сообщает, что коллегам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей. Работают все: и атомные, и гидро-, и теплоэлектростанции.

Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случаях их превышения отключения будут происходить по стабилизационным графикам" . - заявил Коваленко.



Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире единого телемарафона объяснил, что высокий уровень воды в реках, который позволяет активно работать гидрогенерации, а также восстановление нескольких энергоблоков на угольных электростанциях, позволили энергетикам максимально обеспечить страну электричеством.

Поэтому в последние дни в системе нет большого дефицита и электричество подается.

Однако Харченко подчеркнул, что "все эти ремонты, все эти восстановления – это не капитально", поэтому ситуация не надежная.

По словам эксперта, для полноценного восстановления, учитывая возможные сроки поставки оборудования, понадобится 8-9 месяцев.