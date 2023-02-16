СНБО: РФ готовится к массированной атаке 23-24 февраля

Российские войска подготовили массированную атаку к годовщине полномасштабного вторжения. Впрочем, Украина к этому готова.﻿ Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона "Единые новости", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

“Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем" , - рассказал Данилов.

Напомним, что россияне ночью нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил БПЛА и ракеты. Всего, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было запущено россиянами 36 ракет, из них 16 удалось сбить.