Генштаб: Россия потеряла еще 690 солдат, вертолет и 6 танков

Генштаб: Россия потеряла еще 690 солдат, вертолет и 6 танков
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки враг потерял 690 военных, вертолет и 6 танков.

Потери врага с 24 2022 года по 16 февраля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 140460 (+690) человек ликвидировано,
  • танков - 3296 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,
  • РСЗО - 466 (+0) ед,
  • средств ПВО - 239 (+3) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2012 (+1),
  • крылатых ракет - 857 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
  • специальной техники - 219 (+0)

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