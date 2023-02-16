Лукашенко рассказал, при каком условии армия Беларуси вступит в войну

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия присоединится к российской в войне только в случае прямого нападения на Беларусь.﻿ Об этом, со ссылкой на государственное агентство Беларуси "Белта", сообщает Европейская правда.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер" , - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Он выразил уверенность, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад.

"Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину" , - сказал он.

Возвращаясь к вопросу, возможна ли агрессия со стороны Беларуси, Лукашенко еще раз повторил: "Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не осуществите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно".

Лукашенко также напомнил, что Россия является союзником Беларуси, у стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины, заверил он.

Лукашенко также озвучил данные своей разведки о том, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну и буквально мечтает об этом, что позволило бы, с учетом протяженности границ Беларуси, дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. километров, что усложнило бы ситуацию для войск Беларуси и России.