Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились

Бывший замглавы офиса президента РФ Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены, сообщает Украинская правда.

На соответствующий вопрос относительно Минских соглашений Сурков ответил "да".

Также он утвердительно ответил, что считает действия российской армии в Украине эффективными и выразил надежду на нормализацию отношений России и Запада в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основная задача Минских соглашений была - "все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".