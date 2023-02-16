Украина просит у Италии средства защиты от ядерного и химического оружия

Украина недавно попросила у Италии передать средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Рим в новом пакете передаст Киеву эту помощь.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Украина в последние дни обратилась в Италию с просьбой о средствах защиты от ядерного оружия, биологического и химического. Италия предоставит ей это вместе с такой помощью как генераторы, одеяла. Хоть это менее дорогостоящее, чем танки, но это также требует внимания. Поэтому мы утвердили в шестой пакет помощи Украине эти материалы и вышлем их" , - заявил итальянский министр.