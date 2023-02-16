Жилье каждого 10-го украинца повреждено войной – опрос

У каждого десятого украинца жилье получило повреждения или полностью разрушено в результате войны, развязанной Россией против Украины, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 23-26 декабря среди двух тысяч респондентов.

Полностью разрушены в результате обстрелов дома 2% украинцев, частичные повреждения имеют 6% жилищ; 2% домов были разрушены, но уже отстроены.

86% респондентов говорят, что их дома не пострадали.

Среди жителей зоны боевых действий 9% отметили, что их дома разрушены, 20% - частично повреждены.

На деоккупированных территориях разрушено жилье у 5% опрошенных; частично повреждено – у 14%; было повреждено, но уже отремонтировано – у 5%.

24% украинцев среди тех, у кого пострадало жилье, подали заявление о повреждении в "Дію"; 12% – в правоохранительные органы; 8% – в государственные институции. Около 70% не подавали никаких заявлений.