Кремль готовит план "Б" по Украине с предложениями Медведчука - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC сообщил, что после неудачи захватить всю Украину, в Кремле вынашивают план "Б", предложения к которому будет готовить пророссийский политик и кум президента страны-агрессии Владимира Путина Виктор Медведчук, сообщает Украинская правда.

"У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину" , - заявил Данилов.

Секретарь СНБО сообщил, что план предложил сам Медведчук.

"Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель" , - пояснил Данилов.

По его словам, вместе с пророссийскими "экспертами" из запрещенной ОПЗЖ Медведчук будет "давать предложение о создании двух стран".

Цель же России, по его мнению, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а тогда реализовать эту идею раздела Украины.

Он добавил, что "идеей двух стран" занимаются также люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года.