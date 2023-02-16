Генерал США назвал крах армии России условием полной победы Украины в 2023 году

Украина может освободить все оккупированные территории в 2023 году. Это может произойти в случае крушения русской армии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли для Financial Times.

Он подчеркнул, что Россия не может покорить Украину и добиться своих политических целей военным путем.

"Поэтому, вероятно, война России против Украины должна завершиться переговорами, и окно возможностей для дипломатии может возникнуть в любое время" , - считает Милли.

По его словам, агрессию следует остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой". Вместе с тем генерал США указал на необходимость внимательного управления в случае эскалации, ведь "речь идет о России, которая является большой страной с ядерным арсеналом".

Милли также считает, что украинцам будет очень тяжело достичь полной победы в этом году, что будет включать освобождение всех своих территорий.

"Очень тяжело также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины. Нельзя сказать, что это не может произойти... Но это будет чрезвычайно сложно и будет фактически означать крах российской армии" , - заявил генерал США.

Напомним, как ранее заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям уже в середине или второй половине 2023 года.

Добавим, как недавно заявили в НАТО, российский диктатор Владимир Путин хотя и не показывает, что хочет мира, но должен понять, что он не может победить в войне против Украины. В Альянсе также отметили, что победа Украины для союзников приоритетна.