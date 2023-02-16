Похищение детей из Украины: Путин говорит о росте количества желающих усыновить

Президент России Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил о существенном росте количества желающих россиян усыновить детей из оккупированной части Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА "новости".

"На 12% увеличилось количество обращений (к детскому омбудсмену РФ), это существенный рост, растет и количество обращений наших граждан по усыновлению детей из Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей". - заявил Путин.



Детали: Сама детский омбудсмен похвасталась Путину, что при его содействии

"усыновила" 15-летнего подростка из захваченного российскими войсками Мариуполя. "Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим" , - рассказала омбудсмен президенту страны-агрессора.

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