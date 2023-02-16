В Бундесвере рассчитывают, что Leopard и Marder окажутся на фронте в Украине в марте

В Бундесвере рассчитывают, что Leopard и Marder окажутся на фронте в Украине в марте
Фото: Рixabay

Танки Leopard и бронетранспортеры Marder будут использоваться на фронте в Украине в марте 2023 года, сообщает Новое время.

Об этом сообщил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в Twitter.

"Я предполагаю, что наши Leopard и Marder будут использоваться в Украине в марте", — пишет он.

Цорн добавил, что Германия хочет передать Украине «устойчивые» системы с комплектами запасных частей и боеприпасами.

6 января власти Германии объявили о планах передать Киеву около 40 БМП Marder.﻿

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.﻿

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Сколько именно танков прибудет, неизвестно, поскольку сначала там проверят их состояние.

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