Министр иностранных дел Израиля Коэн посетил Бучу и Бабий Яр
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн утром 16 февраля прибыл в Киев и уже успел посетить Бучу, а также мемориальный комплекс Бабий Яр. Кроме того, у дипломата запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает издание Ynet и Министерство иностранных дел Израиля в Twitter.
В первую очередь дипломат посетил Бучу, которая сильно пострадала в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Коэн отметил, что невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй. Также глава МИД заявил, что Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невинным людям.
Также Коэн посетил мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве. Он выступил с речью с того места, где в 1941 году нацисты и их пособники всего за два дня убили более 30 тысяч евреев.
По информации СМИ, в ходе переговоров Коэна и Зеленского будет поднят вопрос оказания Украине оборонной помощи. О каких именно типах вооружения может идти речь, пока не сообщается.
Во время пребывания в Киеве израильский министр встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В его распорядке также запланирована встреча с представителями еврейской общины.
"Во время своего визита Коэн объявит о расширении израильского пакета гуманитарной помощи Украине", – говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн находится в Киеве с официальным визитом. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.