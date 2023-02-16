Министр иностранных дел Израиля Коэн посетил Бучу и Бабий Яр

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн утром 16 февраля прибыл в Киев и уже успел посетить Бучу, а также мемориальный комплекс Бабий Яр. Кроме того, у дипломата запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает издание Ynet и Министерство иностранных дел Израиля в Twitter.

В первую очередь дипломат посетил Бучу, которая сильно пострадала в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Коэн отметил, что невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй. Также глава МИД заявил, что Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невинным людям.

Также Коэн посетил мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве. Он выступил с речью с того места, где в 1941 году нацисты и их пособники всего за два дня убили более 30 тысяч евреев.

FM @elicoh1 visited Bucha, a suburb of Kiev badly damaged at the beginning of the war.FM Cohen: It is impossible to remain indifferent in the face of the harsh sights and horror stories that I have heard and been exposed to.Israel condemns any intentional harm to innocents. pic.twitter.com/8XNZoD0SAo — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 16, 2023

По информации СМИ, в ходе переговоров Коэна и Зеленского будет поднят вопрос оказания Украине оборонной помощи. О каких именно типах вооружения может идти речь, пока не сообщается.

Во время пребывания в Киеве израильский министр встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В его распорядке также запланирована встреча с представителями еврейской общины.

"Во время своего визита Коэн объявит о расширении израильского пакета гуманитарной помощи Украине" , – говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн находится в Киеве с официальным визитом. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.