Ермак: Украина вернула из плена 100 военных и 1 гражданского

В четверг, 16 февраля, произошел большой обмен пленными, в результате которого домой вернулись 100 военнослужащих и одно гражданское лицо, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных бойцов — нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них — защитники Мариуполя, включая 63 воина с "Азовстали". Их так долго ждали" , – говорится в сообщении.

Ермак отметил, что много военных имеют ранения разной степени тяжести.

Напомним, 4 февраля Украина провела еще один крупный обмен пленными. Домой удалось вернуть 116 человек.