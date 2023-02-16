Мининфраструктуры: Швеция передала Украине временные переправы

Швеция передала Украине шесть катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Гражданские дорожники впервые получили подобные спецсредства. Раньше их использовали только военные инженеры.

В разложенном виде у понтонных переправ длина 8 метров, они могут использоваться для восстановления транспортного сообщения на деоккупированных территориях.

Благодаря переправам удастся наладить стабильные поставки гуманитарной помощи в освобожденные общины и наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности.

Всего с 24 февраля обустроено 80 временных переправ, еще 3 переправы находятся на этапе обустройства.