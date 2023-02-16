Кабмин назначил новых заместителей министра и госсекретаря МВД Украины
Кабинет министров назначил пятерых заместителей министра внутренних дел, а также государственного секретаря МВД Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в МВД.
Госсекретарем МВД назначили Инну Ящук, которая до этого исполняла обязанности Госсекретаря МВД.
Она отвечает за организацию работы аппарата министерства, а также координирует работу учебных заведений системы МВД и системы здравоохранения и реабилитации.
Также правительство переназначило двух заместителей:
- Богдана Драпятого, который будет отвечать за взаимодействие с Верховной Радой и парламентскими комитетами и координировать работу сервисных центров МВД. Кроме того, на него возложена организация и контроль в вопросах гуманитарного разминирования.
Богдан Драпятой фото: МВД
- Майора полиции Екатерину Павличенко, которая продолжит работу в сфере соблюдения прав человека, гендерного равенства и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию, а также будет координировать международную деятельность МВД, процесс обмена и освобождения военнопленных.
Екатерина Павличенко фото: МВД
Среди назначенных - трое новых заместителей министра.
Генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, который возглавлял департамент организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции, а теперь будет отвечать за стратегическое планирование деятельности министерства и внедрение и реализацию проектов МВД.
Алексей Сергеев фото: МВД
Генерал полиции третьего ранга ВасилийТетеря, который ранее занимал должность заместителя главы Нацполиции.
Направлением его ответственности будут вопросы развития госавиации, внутреннего аудита, материально-технического обеспечения МВД.
Василий Тетеря фото: МВД
Полковник полиции Леонид Тимченко, который возглавлял департамент информационно-аналитической поддержки Нацполиции.
На новой должности он будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД, а также курировать работу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Леонид Тимченко фото: МВД
Напомним:
- 7 января 2023 года Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел. До того Клименко был главой Нацполиции.