Генштаб: Россияне нанесли более 10 авиаударов и выпустили 36 ракет

Российские оккупанты в течение суток нанесли 12 авиаударов и выпустили 36 ракет по территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 16 февраля.

В течение суток противник нанес очередной ракетный удар по территории нашей страны. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов Россией остается высокой по всей территории Украины.

Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы н.п. Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов и Волчанск Харьковской области. Кроме того, противник нанес с территории России удар из вооружения вертолета по н.п. Уды Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы н.п. Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопоповка Луганской и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы н.п. Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы н.п. Зеленополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня снова пострадали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон, пострадали мирные люди.

Авиация Сил обороны Украина в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также один по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и 2 других важных объекта захватчиков.