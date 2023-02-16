СБУ: Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд гривен, которые принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Правоохранители рассказали, что такое решение суда было применено по отношению к Николаевскому глиноземному заводу, а также добывающим компаниям "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

По информации СБУ, в ходе следствия было установлено, что Дерипаска руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины. Таким образом он пытался скрыть свое отношение к активам в стране.

"Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины" , - отмечают в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что российские олигархи Сергей Чемезов и Михаил Шелков хотели избежать национализации, но имущество им вывезти из Украины не дали.

Также мы писали, что в госбюджет Украины поступило 3,1 млрд гривен, полученных в результате национализации нескольких российских банков.