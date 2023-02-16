Подоляк: Россия ищет новую тактику для обстрелов, чтобы снизить ракетные расходы

Россия ищет новую тактику для обстрелов Украины, чтобы снизить свои ракетные расходы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Они (россияне, - ред.) действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не очень на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, подразумеваются "Калибры", "Искандеры", "Ониксы" , - заявил он.

Подоляк добавил, что независимо от того, какую тактику россияне будут использовать, в этом не будет никакого военного смысла.

"Давайте зафиксируем, что россияне понимают это. Так же, как обстрелы Харькова, Запорожья, особенно Херсона - это не о войне, это просто о том, чтобы уничтожать гражданское. Просто об убийстве, осознанном убийстве украинцев" , - заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что оккупанты понимают, что с военной точки зрения, нет никакого смысла атаковать даже критическую инфраструктуру Украины.

"Потому что уже 15 массированная каскадная атака крылатыми ракетами не дает хотя бы чего-то с точки зрения достижения результатов, например, заблэкаутить нашу энергосистему. Они сегодня это тоже понимают. Они просто бьют по нам, чтобы просто бить" , - заявил Подоляк.

Он добавил, что россияне уже не маскируют свои преступления в Украине.

"Они сбросили маски, они уже не маскируют, что делают в Украине, уже не говорят, что ведут войну против армии, какие-то военные цели, какие-то "нацисты". Есть еще нюансы в пропаганде, но между тем они говорят: "Мы просто вас убиваем. Потому что уже все, уже точки расставлены, мы, если проигрываем, будем сидеть в рамках специального трибунала все на скамье подсудимых - кто останется в живых" , - заявил он.

Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

Во время ракетных обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области. Жертв среди населения нет.

Воздушные силы сбили 16 из 32 российских ракет во время массированного ракетного обстрела сегодня ночью.