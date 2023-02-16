Зеленский заявил о начале российского наступления на нескольких направлениях

Президент Владимир Зеленский заявил, что наступление российской армии началось и оккупанты атакуют на нескольких направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава государства в интервью ВВС.

По его словам, прогнозируемое весеннее наступление уже началось. Однако украинские войска могут продолжать сопротивляться до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление. Зеленский призвал увеличить поставки олружия в Украину.

"Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия" , — сказал президент.

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины достаточно боеприпасов для того, чтобы отразить наступление российских оккупантов.