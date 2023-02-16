СМИ: Израиль может передать Украине систему предупреждения об угрозах с воздуха

Израиль может передать Украине систему предупреждения об угрозах с воздуха через три-шесть месяцев, сообщает Новое время.

Об этом, как сообщает издание Haaretz, глава МИД Израиля Эли Коэн заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 16 февраля.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский назвал встречу Зеленского и Коэна «очень положительной».

Президент Украины после переговоров с Коэном рассказал, что они обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям и участие Израиля в послевоенном восстановлении нашей страны. Зеленский призвал Израиль присоединиться к реализации украинской формулы мира и поблагодарил за гуманитарную помощь.

Ранее во время брифинга с главой МИД Украины Коэн заявил, что Израиль будет помогать с разработкой «умной системы раннего предупреждения» для Украины.

Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что для встречи Зеленского с Коэном Израиль должен предложить «существенную помощь».

Еще в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц говорил, что страна поможет Украине с системой оповещения о российских авиаударах.

Эли Коэн прибыл с визитом в Украину в четверг, 16 февраля. Он стал первым представителем израильского правительства, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России. Министр посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что правительство страны рассматривает предоставление Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной.