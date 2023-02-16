Байден рассказал о расследовании с воздушными шарами над США
Пока ничего не указывает на то, что аэростаты, сбитые над территорией США, каким-то образом связаны с китайской шпионской программой, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление президента США Джо Байдена на брифинге в Белом доме.
По словам Байдена, разведка США пока еще оценивает инциденты с летающими над Соединенными Штатами воздушными шарами и ежедневно отчитывается о результатах расследования.
"Мы пока не знаем, что это были за объекты, но ничего сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской шпионской программой или с программами других стран", – заявил американский президент.
Он рассказал, что сейчас разведка считает, что неизвестные воздушные объекты, скорее, связаны с частными компаниями или научными опытами.
"Я поручил исследовать этот феномен летательных объектов. Я четко заявляю, что нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что количество таких объектов увеличилось", - подчеркнул Байден.
Что произошло
Напомним, недавно американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар. Там заявили, что она могла принадлежать Китаю и используется для разведывательных целей.
Впоследствии Министерство иностранных дел Китая заявило, что воздушный шар действительно принадлежит Пекину, но его якобы не использовали для разведки.
В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.
Позже Китай отказался от телефонного разговора с США из-за сбития воздушного шара.
В свою очередь после вторжения аэростата США ввели санкции против компаний Китая, связанных с воздушными шарами.
Вчера же западные СМИ заявили, что США отслеживали сбитый китайский воздушный шар от его запуска из Хайнаня.