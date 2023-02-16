Байден рассказал о расследовании с воздушными шарами над США

Пока ничего не указывает на то, что аэростаты, сбитые над территорией США, каким-то образом связаны с китайской шпионской программой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента США Джо Байдена на брифинге в Белом доме.

По словам Байдена, разведка США пока еще оценивает инциденты с летающими над Соединенными Штатами воздушными шарами и ежедневно отчитывается о результатах расследования.

"Мы пока не знаем, что это были за объекты, но ничего сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской шпионской программой или с программами других стран" , – заявил американский президент.

Он рассказал, что сейчас разведка считает, что неизвестные воздушные объекты, скорее, связаны с частными компаниями или научными опытами.

"Я поручил исследовать этот феномен летательных объектов. Я четко заявляю, что нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что количество таких объектов увеличилось" , - подчеркнул Байден.

Что произошло

Напомним, недавно американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар. Там заявили, что она могла принадлежать Китаю и используется для разведывательных целей.

Впоследствии Министерство иностранных дел Китая заявило, что воздушный шар действительно принадлежит Пекину, но его якобы не использовали для разведки.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

Позже Китай отказался от телефонного разговора с США из-за сбития воздушного шара.

В свою очередь после вторжения аэростата США ввели санкции против компаний Китая, связанных с воздушными шарами.

Вчера же западные СМИ заявили, что США отслеживали сбитый китайский воздушный шар от его запуска из Хайнаня.