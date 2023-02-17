США готовы защищать страны Балтии в случае необходимости – Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности Соединенных Штатов в случае необходимости защищать Латвию, Литву и Эстонию и сохранят свое военное присутствие в регионе, сообщает Украинская правда.

"Я хочу четко отметить сегодня для эстонского народа одну вещь: Соединенные Штаты продолжат быть непоколебимо преданными свободе и суверенитету наших балтийских союзников" , - заявил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что США продолжат вместе с балтийскими странами усиливать сдерживание любых угроз для общей безопасности в регионе.

Он напомнил, что президент Байден ранее объявил о решении усилить американское военное присутствие в странах Балтии.

В этом контексте он отметил, что уже сейчас в Эстонии развернут дополнительный взвод HIMARS, а также мотопехотная рота, которые проводят совместные учения с национальными силами обороны страны, чтобы усилить оперативную совместимость и безопасность Эстонии и НАТО.

Кроме того, Остин выразил ожидания, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле этого года, будет достигнут еще больший прогресс в плане оборонных инициатив.