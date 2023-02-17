Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще 800 оккупантов

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще 800 оккупантов
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" 800 российских вояк, 16 вражеских артиллерийских систем, 2 танка и другую военную технику россиян.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 141260 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3298 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6520 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2322 (+16) ед,
  • РСЗО - 467 (+1) ед,
  • средств ПВО - 241 (+2) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического - 2013 (+1),
  • крылатые ракеты - 871 (+14),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) ед,
  • специальной техники - 221 (+2).

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