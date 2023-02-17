Британская разведка: Потери сил РФ могут достичь 200 тысяч человек

Британская разведка предполагает, что с начала полномасштабной войны России против Украины российская армия и группа Вагнера могли потерять до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч убитыми. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине, сообщает Украинская правда.

"Силы Минобороны РФ и ЧВК скорее всего потеряли 175-200 тысяч человек с начала вторжения в Украину, что вероятно включает около 40-60 тысяч убитыми" , - отмечают в нем.

Потери начали существенно расти после сентября 2022 года, когда Кремль объявил "частичную мобилизацию".