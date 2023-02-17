Ашан поставляет товары российским военным — расследование

Российское подразделение французской сети магазинов Ашан с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставлял товары для российских военных на временно оккупированных украинских территориях, сообщает Новое время.

Как показало совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat, поставки военным позиционировались как «гуманитарная помощь» и состояли как из товаров со складов Ашана, так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов Ашан в разных регионах страны. В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти.

Отмечается также, что помимо поставки товаров, Ашан помогал военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников.

После того как в марте президент Владимир Зеленский попросил французские компании уйти с российского рынка, Ашан утверждал: «Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо». Кк моменту этого заявления, утверждают авторы расследования, Ашан уже оказывал поддержку не только своим сотрудникам, но и российским военным.

Так, 15 марта 2022 года контролер управления Ашан — Санкт-Петербург Наталья Зельцер отправила коллегам письмо с просьбой «собрать цессию для гуманитарной помощи». К письму прилагался список, по которому несложно заметить, что все эти товары предназначаются для мужчин (минимальный размер носков в списке — 25-й, что соответствует 40-му размеру обуви), есть сигареты (которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы, но нет ничего для женщин и детей. Число товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) говорит, что получателей было много, этого хватило бы на один-два батальона. Общая стоимость это мартовской партии «помощи» составляла 2 млн рублей.﻿

Далее в переписке Зельцер пишет в центральный офис и просит оформить «гумпомощь» как закупку со стороны десяти юрлиц. Из московского офиса приходит ответ с перечислением десяти юрлиц.

The Insider связался с руководителями этих компаний, на которые была оформлена гуманитарная помощь, и некоторые из них не стали ничего скрывать. Так, например, директор МТК Сергей Пома и директор Энергия-3000 Галина Баранова признали, что «помощь поставлялась именно российским военным, но подробности сообщить отказались».

Отметим, что, согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести Ашан под санкции.

Судя по всему, не только Ашан, но и относящийся к тому же холдингу Леруа Мерлен также занимался поставкой товаров на оккупированные территории. Во всяком случае, на опубликованном в декабре из видео из Мариуполя можно увидеть, как члены Молодой Гвардии Единой России разгружают одинаковые палеты с фирменным знаком Леруа Мерлен.

Поддерживал нападение России на Украину Ашан не только так называемой гуманитарной помощью, но и тем, что помогал властям РФ бороться с уклонистами от призыва.

Ашан собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках (причем данные о военных билетах у сотрудников начали собирать еще до начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года) и затем, после объявления мобилизации, прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.