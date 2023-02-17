ГУР: При обмене пленными России отдали коллаборанта из УПЦ МП

Чтобы помочь вернуть сотню украинских защитников из российского плена, украинская сторона отдала церковника-коллаборанта УПЦ МП. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, на запрос той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы.

РФ запросила, Украина не стала возражать, он сам был только за, это помогло вернуть наших защитников домой. Эта работа будет продолжаться" , - заявил Юсов.

По данным источника УП, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пгт Яровая Лиманской общины Донецкой области Николае Зирке.

Накануне стало известно, что этот церковник-коллаборант был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Украина и Российская Федерация 16 февраля осуществили очередной обмен военнопленными, в результате которого на подконтрольную Киеву территорию вернулись 100 военных и одно гражданское лицо, а в Россию - 101 военнослужащий.

Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали". Многие из героев получили ранения различной тяжести.