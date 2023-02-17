Auchan Украина "шокирован" расследованием о помощи армии РФ

Auchan Украина заявили, что шокированы расследованием журналистов о помощи оккупационным войскам со стороны российской дочки "Ашана" и требуют объяснений от французского офиса. Об этом говорится в заявлении Auchan Украина в Facebook.

"Auchan Украина требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора.

Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальной коммуникации" , - говорится в позиции Auchan Украина.

Напомним, сначала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных, говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.