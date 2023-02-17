В Украине с марта вырастут пенсии: кто и когда получит повышение

В 2023 году пенсии для украинцев будут повышены. Уже в этом марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По его словам, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию подпадают все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной" , - сказал он.

Кроме того, правительство решило сохранить все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен Для пенсионеров возрастом 75-80 лет - это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн.

По словам Шмыгаля, в целом расходы на пенсии составят более 700 млрд гривен.

Напомним, индексация пенсий на 20% не означает, что все пенсии поднимутся на 20%. Опыт прошлых лет показывает, что примерно половина пенсионеров получает минимальную добавку в 100 гривен. Кроме того, не всем 10 миллионам, для которых проводят индексацию, повысят выплаты.

В среднем в 2022 году во время индексации пенсия выросла на 380 гривен, то есть менее чем на 10% при коєффициенте индексации 14%.