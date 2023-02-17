Ермак выступил против "гибридного трибунала" по преступлению агрессии РФ

Офис президента Зеленского публично заявил о неприемлемости идеи о создании так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ.﻿ Об этом заявил глава ОПУ Андрей Ермак во время открытия выставки "Военные преступления России" на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Европейская правда.

Он повторил официальную позицию, что Украина стремится к наказанию руководства РФ за решение о вооруженной агрессии против Украины.

"Самый быстрый путь достичь этого - это создать специальный трибунал по преступлению агрессии. И мир начинает понимать, насколько это важно" , - пояснил глава офиса Зеленского.

Андрей Ермак, впрочем, сообщил, что часть государств ЕС выступили с альтернативным предложением о создании "гибридного трибунала".

"Новый риск - то, что некоторые страны высказываются в пользу гибридного трибунала, который является неприемлемым. Почему гибридный трибунал неприемлем? Потому что он не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с Путина, Лаврова и Мишустина. Это - главная проблема гибридного проекта" , - заявил он.

Источники ЕвроПравды ранее также подтверждали, что предложение "о гибридном трибунале" становится главным в обсуждении между государствами ЕС. Его детали публично не обнародуются, но в Киеве решили публично выступить против него.

Ермак в своем выступлении напомнил, что сейчас фиксируются многочисленные военные преступления, которые совершает армия РФ, и они должны стать предметом расследования в Международном уголовном суде (МУС). Этот суд, впрочем, не имеет полномочий для расследования агрессии РФ.