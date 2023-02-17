Украина, ЕС и НАТО впервые проведут трехстороннюю встречу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны встретиться в Брюсселе 21 февраля.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу НАТО, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Трехсторонняя встреча должна пройти утром в штаб-квартире НАТО. После нее, в 12:45, запланирована совместная пресс-конференция политиков.

Кулеба сообщил, что это будет первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком формате.

"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество ради защиты Украины и Европы" , - отметил он.

Напомним, Столтенберг отметил, что Украина станет членом НАТО, однако сейчас приоритетна ее победа в войне против России.

К тому же генсек НАТО считает, что противостояние Альянса с Россией может длиться много лет.