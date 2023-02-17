Рютте: Первая партия танков Leopard-1A5 прибудет в Украину в кратчайшие сроки

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 17 февраля, заявил, что первая партия боевых танков Leopard-1A5, которую его страна совместно с Данией и Германией закупают для Украины, будет доставлена в кратчайшие сроки, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian.

"Как только первая партия будет готова к боевым действиям, она будет доставлена в Украину, мы хотим сделать это как можно быстрее" , — сказал Рютте во время брифинга.

Он отметил, что Нидерланды готовы провести трибунал по военным преступлениях России в Украине, но добавил, что для этого необходима дополнительная поддержка.﻿

17 февраля Рютте прибыл с визитом в Киев. Он посетил Стену памяти погибших в Украине возле Михайловской площади и встретился с президентов Владимиром Зеленским.

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Сколько именно танков прибудет, неизвестно, поскольку сначала там проверят их состояние.