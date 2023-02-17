Зеленский: на сегодня нет высокого риска вступления Беларуси в войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня нет высокого риска прямого вступления Беларуси в войну, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы считаем, что на сегодня вероятности и высокого риска такого нет. Они (россияне. - Ред.) могут уйти из Беларуси, но это сложно. Во-первых, сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав, объединить. Потому что белорусы, мы понимаем, не хотят воевать против Украины. Не хочет преимущественно большинство общества. У нас есть аналитические цифры: 80%. Поэтому очень сложно получить поддержку Беларусью этого процесса" , - сказал Зеленский.

Однако президент считает, что РФ будет пытаться несмотря ни на что привлечь Беларусь к военным действиям.

"Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка. Потому что одно дело - когда с их территории, с некоторых аэродромов летит авиация или ракеты. С территорий, которые они не контролировали, они были подконтрольны России. Другое дело - если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам, ты в этот момент становишься террористом, и делаешь исторически Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. Одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещений" , - сказал президент.

По его словам, украинская оценка заключается в том, что сил у Беларуси недостаточно.

"Мы считаем, что сил у них недостаточно, и все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся" , - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заверил, что нет альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО.