Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции

Альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО не существует. Все европейские институты должны быть освобождены от российской агрессии, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции.

"Время ли для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве" , — сказал политик.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже соединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой.

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей" , — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Мы должны освободить от российской агрессии каждый европейский институт и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу" , — заявил президент.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности продлится три дня: 17 – 19 февраля. И полномасштабная война в Украине станет одной из ее ключевых тем. Лидеры также будут обсуждать глобальную безопасность и будущее миропорядок.