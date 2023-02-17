Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции
Альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО не существует. Все европейские институты должны быть освобождены от российской агрессии, сообщает Деловая столица.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции.
"Время ли для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве", — сказал политик.
Зеленский подчеркнул, что Украина уже соединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой.
"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", — заявил украинский президент.
Зеленский добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".
"Мы должны освободить от российской агрессии каждый европейский институт и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу", — заявил президент.
Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности продлится три дня: 17 – 19 февраля. И полномасштабная война в Украине станет одной из ее ключевых тем. Лидеры также будут обсуждать глобальную безопасность и будущее миропорядок.