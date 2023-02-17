Макрон: Запад должен усилить поддержку, чтобы Украина пошла в контрнаступление

Запад должен усилить свою помощь для Украины, чтобы у Киева было достаточно ресурсов для контрнаступления, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны усиливать наши усилия в поддержке Украины для того, чтобы сама Украина могла начать контрнаступление и одержать победу и начать процесс переговоров" , - заявил Макрон.

По словам французского президента, Франция готова усилить свои усилия в течение нескольких недель и месяцев.

"Поскольку они будут решающими" , - подчеркнул президент.

Напомним, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC.