Шольц: Те, кто может отправить танки Украине, должны сделать это сейчас

Страны, которые могут отправить боевые танки в Украину, должны сделать это сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Германия бы способствовала этому решению, предоставляя логистику и пополняя запасы, а также обучая украинских военных.

"Те, кто может прислать такие боевые танки, действительно должны сделать это сейчас" , - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что он будет «интенсивно агитировать», чтобы союзники двигались по этому вопросу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германия оказывает Украине самую большую помощь из всех стран Европейского Союза.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.