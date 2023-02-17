Рютте о самолетах для Украины: публичные разговоры не помогут решению

Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте, который ранее заявлял об отсутствии табу на поставку любых видов оружия Украине, на брифинге в Киеве отказался предоставлять любые детали относительно переговоров о самолетах, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос прессы о готовности Нидерландов предоставить Украине истребители, Рютте отметил, что "ничто не выходит за пределы возможного в той мере, в какой это помогает сдерживать российскую агрессию".

"Но я бы дальше об этом не говорил, потому что это может не помочь прийти к продуктивному решению, потому что здесь (в переговорах. - Ред.) очень много участников" , - сказал Рютте.

В то же время он выразил надежду на то, что союзники смогут прийти к согласию.

"Мы раньше видели, что достигали решений и по самоходным гаубицам, и по танкам. Это свидетельствует о том, что возможно сотрудничество и прогресс в этом... Будем верить, что удастся это обсудить и решить так, как удалось с танками" , - сказал Рютте.

Напомним, Украина официально попросила Нидерланды об истребителях F-16.

Рютте не исключает предоставления любой военной поддержки для Украины.