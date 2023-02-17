Укрэнерго: Ситуация в энергосистеме все еще шаткая и нужно экономить

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме все еще достаточно шаткая и нужно экономить, сообщает Новое время.

"Ситуация в энергосистеме все еще достаточно шаткая. То, что мы сейчас достигли — несколько дней без масштабных отключений — еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли" , — сказал он Суспільному.

По словам Кудрицкого, еще могут быть обстрелы, а энергетическое оборудование находится не в самом лучшем состоянии.

"Обстрелы испытали практически все большие тепловые, гидроэлектростанции, большое количество наших магистральных подстанций. Поэтому все равно нам нужно энергосбережение, чтобы мы были уверены, что энергосистема сможет покрыть потребление и не будет отключений" , — сказал он.

В большинстве областей Украины уже несколько дней не выключают электроэнергию.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что дальнейшей деградации энергосистемы не происходит — достигнуто плато.