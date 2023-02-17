НАБУ и САП сообщили о подозрении Королевской: что известно

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народной депутатке от запрещенной ОПЗЖ Наталье Королевской, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба САП, политик подозревается в недостоверном декларировании (ч.1 ст. 366−2 УК Украины).

По данным следствия, в 2020 году нардеп не задекларировала два участка в Обуховском районе общей площадью 0,8 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также дом и участок в Московской области страны-агрессора России на сумму почти 1,8 млн грн.

По данным правоохранителей, всего Королевская не задекларировала недвижимость на сумму более 4,315 млн грн. Где сейчас находится нардеп, неизвестно.

Имя Королевской в публикации не упоминается, но в ноябре 2022 года журналисты Схем опубликовали расследование о ее участке и доме в Подмосковье, которые нардеп не указывала в декларациях 16 лет. Журналисты программы Гроші в 2021 году нашли дом, где, вероятно, жила Королевская, в селе Лесники на Обуховской трассе под Киевом.

29 января нардеп от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов.

По данным Украинской правды, после начала полномасштабного вторжения России супружеская пара нардепов перебралась в Дубай.