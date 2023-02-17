Уоллес о наступлении РФ: российских новобранцев все еще пихают в мясорубку

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес, комментируя российское наступление, сообщил, что страна-агрессор РФ продвигается на фронте ценой тысячей жизней, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Financal Times.

"Российских новобранцев все еще пихают в мясорубку. И я не уверен, что так может продолжаться даже в России, потому что у 180 тысяч человек есть жены, матери, сестры и друзья, и становится невозможным скрыть масштабы этих потерь от российского народа" , — сказал британский министр во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Уоллес отметил, что россияне во время наступления продвигаются на метры, а не на километры. Также, по его словам, нет никаких доказательств того, что российское наступление будет масштабным.

"То, что мы видим, — это продвижение на всех фронтах, но ценой тысяч жизней… Мы должны поставить под сомнение утверждение, что они могут идти дальше" , — заявил министр.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.

Издание Times сообщило, что Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».