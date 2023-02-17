Шольц не исключил, что война в Украине будет длиться долго

Разумно быть готовым к длительной войне в Украине. При этом союзники и партнеры Украины будут оставаться вместе на протяжении всего времени, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает CNN.

"Я думаю, что разумно быть готовым к долгой войне (в Украине, - ред.), и разумно дать Путину понять, что мы готовы просто оставаться все время вместе с Украиной, и что мы будем постоянно поддерживать страну. Действительно важное решение, которое мы должны принять все вместе: это сказать, что мы готовы делать это столько, сколько необходимо, и что мы сделаем все возможное" , - заявил он.

Шольц, избегая называть конечную дату окончания войны, подчеркнул, что единство украинских союзников удивило российского диктатора Владимира Путина.

"Я абсолютно уверен, что Путин никогда не ожидал, что будет такая объединенная Европа, и что будет такой объединенный мир. Он никогда не думал, что трансатлантическое партнерство будет работать так хорошо" , - сказал он.

Канцлер отметил Соединенные Штаты за их постоянную и жизненно важную поддержку.

"Мы просто делаем это вместе с нашими друзьями и партнерами, и особенно с Соединенными Штатами" , - заявил Шольц.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала российское наступление жалким и добавила, что диктатор Владимир Путин достаточно самоуверен, если верит, что он может победить Украину.