WSJ: США могут отправить аудиторов в зону боевых действий в Украине

На фоне увеличения масштабов помощи Украине США хотят направить аудиторов в зону боевых действий, сообщает Новое время.

Об этом рассказали инспекторы из Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 17 февраля.

По словам инспекторов, до этого они успешно выполняли свои задачи удаленно с помощью персонала в Вашингтоне, Польше и Германии. После поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на прибытии в Украину некоторых из 177 аудиторов и следователей, которые контролируют помощь Киеву.

И.о. заместителя генерального инспектора USAID Николь Ангарелла заявила, что «действительно всесторонний и надежный контроль» невозможно осуществлять дистанционно.

"Чем ближе мы будем, тем более всеобъемлющим будет надзор" , — объяснила она.

Как пишет WSJ, инспекторы отвечают за то, чтобы программы помощи работали должным образом, должны не допускать контрабанды оружия и разворовывания американских средств. Официальные лица США заявляли, что не получали сообщений о крупном мошенничестве или незаконных действиях, связанных с помощью США Украине.

По мнению инспекторов, проблемы создает сам размер американского пакета помощи и скорость, с которой Конгресс предоставляет его Украине. Согласно официальным данным, в 2022 году Конгресс выделил Украине более 113 млрд долларов помощи.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что не видят признаков неправомерного использования американских средств в Украине. Для проверки использования международной помощи в Киев приезжали аудиторы из США.