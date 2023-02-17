Кулеба: Украину никто не подталкивает к переговорам с Путиным, это не имеет смысла

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, как это было в начале войны, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Никто из серьезных стран не говорит нам, что надо разговаривать с Путиным, потому что они видят, что Путин делает, и соответственно понимают, что все это не имеет смысла" , - сказал Кулеба.

"Украине удалось добиться важной цели: если в начале войны даже наши друзья говорили, что Россия не должна победить в этой войне, то мы очень много работали, чтобы изменить эту риторику и чтобы начали говорить - Украина должна победить в этой войне. Они начали об этом говорить и от этого строить свою политику" , - пояснил министр.

Ранее Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен.