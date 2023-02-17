Белый дом пока не планирует встречу Байдена и Зеленского в Польше

У президента США Джо Байдена в рамках рабочего визита в Польшу, который продлится с 20 по 22 февраля, пока не планируется встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским" , — заявил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в Польше в конце февраля.

В последний раз президенты встречались 21 декабря 2022 года в Вашингтоне (США), куда Зеленский прилетел из Польши. До этого он посещал Белый дом дважды: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года уже во время президентства Байдена.