Белый дом: США будут приветствовать передачу Украине истребителей другими странами

Соединенные Штаты будут приветствовать решение союзников о передаче Украине боевых самолетов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать и в какие сроки. Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители Украине — это будет суверенным решением, которое мы будем приветствовать" , - заявил Кирби.

Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты на сегодняшний день не проводят обучение украинских пилотов.

Ранее глава МИД Украины заявил, что в настоящий момент ни одна страна не обязалась передать Украине истребители, однако Британия уже объявила об обучении украинских пилотов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию. Важно, что решение об обучении украинских пилотов уже принято.