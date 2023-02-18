СМИ: Число погибших в результате землетрясения в Сирии и Турции превысило 43 тысячи

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 43 тысячи, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Aljazeera.

В настоящее время известно о 43 360 погибших. Среди них — 39 672 жертвы в Турции.

В то же время, спасатели продолжают освобождать из-под завалов людей, которым удалось пережить землетрясение.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений, ставших одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.