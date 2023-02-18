Генштаб: За прошедшие сутки Россия потеряла более 1000 солдат
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 окупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки, сообщает Новое время.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 360 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.02.2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 142 270 (+1010 ) человек ликвидировано
- танков - 3303 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 6533 (+13) ед.
- артиллерийских систем - 2326 (+4 ) ед.
- РСЗО - 469 (+2 ) ед.
- средств ПВО - 243 (+2) ед.
- самолетов — 298 ( +0) ед.
- вертолетов — 287 ( +0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+3 )
- крылатых ракет - 871 (+0)
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5196 (+9 ) ед.
- специальной техники - 223 (+2 )
Данные уточняются.