Генштаб: За прошедшие сутки Россия потеряла более 1000 солдат

Генштаб: За прошедшие сутки Россия потеряла более 1000 солдат
Фото: Facebook

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 окупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки, сообщает Новое время.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 360 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.02.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 142 270 (+1010 ) человек ликвидировано
  • танков - 3303 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 6533 (+13) ед.
  • артиллерийских систем - 2326 (+4 ) ед.
  • РСЗО - 469 (+2 ) ед.
  • средств ПВО - 243 (+2) ед.
  • самолетов — 298 ( +0) ед.
  • вертолетов — 287 ( +0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+3 )
  • крылатых ракет - 871 (+0)
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5196 (+9 ) ед.
  • специальной техники - 223 (+2 )

Данные уточняются.

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