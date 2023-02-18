Генштаб: За прошедшие сутки Россия потеряла более 1000 солдат

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 окупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки, сообщает Новое время.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 360 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.02.2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 142 270 ( +1010 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков - 3303 (+5) ед.

ед. боевых бронированных машин - 6533 (+13) ед.

ед. артиллерийских систем - 2326 ( +4 ) ед.

) ед. РСЗО - 469 ( +2 ) ед.

) ед. средств ПВО - 243 ( +2) ед.

ед. самолетов — 298 ( +0) ед.

вертолетов — 287 ( +0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 ( +3 )

) крылатых ракет - 871 (+0)

кораблей /катеров - 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 5196 ( +9 ) ед.

) ед. специальной техники - 223 (+2 )

Данные уточняются.