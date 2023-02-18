Ким: Утром 18 февраля по Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Утром 18 февраля по Украине объявили масштабную воздушную тревогу, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит карта воздушных тревог, глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Пока нет информации из Беларуси.
СМИ пишут о ракетах из акватории Черного моря.
Тревога уже прозвучала по всей Украине, кроме западных и некоторых южных областей.
"Две непонятные цели покидают область на северо-западе.
Летят на западную Украину - направление". - пишет Ким.
"Подтверждены пуски еще с Черного моря".