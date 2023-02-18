ДТЭК: В Киеве и некоторых областях экстренно отключают электроэнергию

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ДТЭК.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях".

Напомним:

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