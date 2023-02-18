ДТЭК: В Киеве и некоторых областях экстренно отключают электроэнергию
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ДТЭК.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях".
Напомним:
Утром 18 февраля глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету. ВИДЕО ДНЯ